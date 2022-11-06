بيكيه يودع برشلونة بالدموع... "ولدت هنا وسأموت هنا" (فيديو)

ودّع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه انصار ناديه بطريقة مؤثرة بعد خوضه مباراته الاخيرة في صفوف النادي الكاتالوني والتي انتهت بفوزه على الميريا بنتيجة 2-صفر السبت وتصدر الدوري المحلي موقتا.

وكان بيكيه أعلن بشكل مفاجىء اعتزاله الخميس الماضي، حيث وضع حدّاً لمسيرته في صفوف برشلونة على مدى 14 عاما.

وشهدت المسيرة احرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات، وكأس اسبانيا 7 مرات، ودوري ابطال اوروبا 3 مرات، وكأس العالم للاندية 3 مرات، والكأس السوبر الاوروبية 3 مرات، بالاضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب اسبانيا عام 2010 وكأس اوروبا عام 2012.

وقال بيكيه بعد المباراة، الذي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها: "عندما نتقدم بالسن، ندرك بأن الحياة هي الحب، لكن أيضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة انه حان الوقت لكي نبتعد قليلا".

وأضاف "أنا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا" في الوقت الذي أطلق فيه أنصار النادي هتافات "رئيس، رئيس" في إشارة الى إمكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.

وبدأ بيكيه مسيرته الاحترافية في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي حيث لعب في صفوف الاخير 23 مباراة كما اعير خلال هذه الفترة الى صفوف ريال سرقسطة.

كما خاض 13 مباراة في موسم 2007-2008 في صفوف يونايتد واحرزه معه درع المجتمع والدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا قبل العودة الى برشلونة بعد 4 سنوات عن رحيله عنه، عندما كان في صفوف الفئات العمرية.