في قطر... مركز إعلامي لتغطية فعاليات كأس العالم

الدولة المستضيفة لكأس العالم تستحدث مطبخا اعلاميا يساهم بنقل أفضل صورة رياضية بأفضل التقنيات

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LBCI News Lebanon

دياغو هو واحدٌ من ثلاثة آلاف اعلاميٍ يعملون من قطر الى العالم لتغطية كأس العالم، الحدث الرياضي الأبرز الذي قد يتجاوز عدد متابعيه الخمسة مليارات شخص بحسب الفيفا..



واستجابةً لهذا العدد الذي ينتظر مشاهدة المباريات من شاشته الصغيرة، استحدثت الدولة المستضيفة لكأس العالم مطبخا اعلاميا يساهم بنقل افضل صورة رياضية بافضل التقنيات، من قطر الى دول العالم...

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