في قطر... مركز إعلامي لتغطية فعاليات كأس العالم

دياغو هو واحدٌ من ثلاثة آلاف اعلاميٍ يعملون من قطر الى العالم لتغطية كأس العالم، الحدث الرياضي الأبرز الذي قد يتجاوز عدد متابعيه الخمسة مليارات شخص بحسب الفيفا..
واستجابةً لهذا العدد الذي ينتظر مشاهدة المباريات من شاشته الصغيرة، استحدثت الدولة المستضيفة لكأس العالم مطبخا اعلاميا يساهم بنقل افضل صورة رياضية بافضل التقنيات، من قطر الى دول العالم...
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