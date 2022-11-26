تيموثي جورج وياه يشارك في المونديال بحضور والده

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يشارك تيموثي وياه (٢٢ عاماً) ضمن فريق الولايات المتحدة الأميركية في مونديال قطر وهو نجل الرئيس الليبيري جورج وياه صاحب الكرة الذهبية مع فريق آي سي ميلان الإيطالي عام ١٩٩٥.وسجّل تيموثي الهدف الأول للمنتخب الأميركي في مرمى ويلز في أولى مشاركاته في كأس العالم في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي ١-١وهو الهدف الأول للمنتخب الأميركي منذ مونديال ٢٠١٤.بينما حضر والده لمؤازرته في مدرجات ملعب البيت الذي استضاف مباراة انكلترا والولايات المتحدة الأميركية والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم ٢٠٢٢.ولم يسبق لليبيريا أن تأهلت إلى كأس العالم خصوصاً مع النجم السابق جورج وياه الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الأفارقة على مر العصور وهو أول لاعب أفريقي سابق يتبوأ سدة الرئاسة في بلاده منذ عام ٢٠١٨.