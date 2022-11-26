رياضة
26 تشرين الثاني 2022 - 16:56
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الهدف الأول لليفاندوفسكي مع بولندا في كأس العالم

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الهدف الأول لليفاندوفسكي مع بولندا في كأس العالم
Lebanon News
سجّل النجم روبرت ليفاندوفسكي هدفه الاول في مشاركته الثانية المتتالية مع منتخب بولندا في نهائيات كأس العالم بعد المشاركة الأولى في مونديال روسيا ٢٠١٨.

واحرز ليفاندوفسكي (٣٤ عاماً) الهدف الثاني في شباك المنتخب السعودي بعدما افتتح زميله زيلنسكي الهدف الاول في الدقيقة ٣٩ من الشوط الأول، في المباراة التي انتهت بولندية بنتيجة ٢-٠ ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر.
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وارتفع رصيد النجم البولندي إلى ٧٧ هدفاً في ١٣٦ مباراة خاضها مع منتخب بلاده منذ عام ٢٠٠٨ وكان ليفاندوفسكي قد أضاع فرصة التسجيل في المباراة الأولى لبولندا أمام المكسيك بعدما نجح الحارس المخضرم اوشوا بصد ركلة الجزاء التي نفذها نجم برشلونة الاسباني، وبدا "ليفا" متأثراً بعد الهدف في المرمى السعودي وهو صرح عقب إنتهاء المباراة عن تحقيقه حلم الطفولة بالتسجيل لبلاده في كأس العالم.
 
 
 
 
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