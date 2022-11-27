أسود الأطلسي يبيّضون صفحة العرب كروياً… نجمة المغرب تسطع امام المنتخب البلجيكي بنتيجة ٢-٠

من علم بلادهم الى أرض الملعب .. ها هي نجمة المغرب تسطع من جديد في مونديال قطر 2022، مع تألق أسود الأطلس في مباراتهم ضد المنتخب البلجيكي، المرشح لإحراز لقب كأس العالم في المرحلة الثانية من دور المجموعات.
وبهذا الفوز، تثبت الدول العربية المشاركة في مونديال المفاجآت أكثر فأكثر أنها قادرة على منافسة اكبر الدول، وقادرة على قلب المعايير.
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