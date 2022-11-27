رياضة
27 تشرين الثاني 2022 - 14:39
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الأنظار الليلة تتجه إلى مباراة المانيا واسبانيا.. ومهمة ألمانيا تبدو صعبة

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Lebanon News
مواجهة مرتقبة بين ألمانيا وإسبانيا ينتظرها جميع محبي الساحرة المستديرة. وفي وقت تطمح إسبانيا أن تثبت مرة جديدة إنها قادرة على أن تنافس على القب، على الـManshaft الفوز لو مهما كلف الأمر لرد الاعتبار لمحبيها بعد الخسارة المؤلمة أمام اليبان. 

اللبنانيون أيضًا وخصوصًا مشجعي منتخبي ألمانيا وإسبانيا بإنتظار هذه المباراة التي يرون بها فرصة للتعويض عن النتيجة المخيبة بمباراتهم الأولى، خاصةً أن المنتخب الألماني يجب أن يستفيد من سقوط اليبان أمام كوستا ريكا.
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