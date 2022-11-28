مدرب المكسيك مارتينو يستعدّ لمواجهة السعودية في الجولة الثالثة

يتوقع المدرب الأرجنتيني للمنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو مواجهة قوية ضدّ نظيره السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في قطر، خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى الخسارة أمام الأرجنتين.

وحذر مارتينو في المؤتمر من أنه "طالما هناك فرصة للتأهل، ستحاول المكسيك استغلالها". وعقّدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين بنتيجة صفر-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.

وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف على الأقل الأربعاء المقبل لضمان التأهل، مع تعثر بولندا أمام الأرجنتين.

وأكّد مارتينو على بذل الفريق أقصى جهوده في المباراة القادمة، خصوصًا بعد مواجهة خصم قوي كالأرجنتين، قائلا "لقد منعنا الأرجنتين من الحصول على فرص لمدة ساعة ولكن ربما لم ننجح بالطريقة التي توقعناها وأحيانًا أخطأنا التمريرات الأخيرة."

وأوضح مارتينو أن "لقد ارتكبنا خطأ صغيراً جداً وسجل ليونيل ميسي. بعد ذلك تلقينا هدفا ثانياً قاسياً. حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ".

وتابع "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة".