مباراة ايران وأميركا: Win or Go home!

هي مشاهدُ تعودُ للعام 1998 عندما فازَ المنتخبُ الايرانيّ على نظيرِه الاميركيّ بنتيجة 2-1 خلالَ دورِ المجموعات في مونديال فرنسا.
حينَها وبحسب بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان على لاعبي إيران الذهابُ للاعبي أمريكا لمصافحتِهم، لكن لم تقبلْ طهران بذلك نظرًا الى العداوة بين البلدين بعد اندلاعِ الثورة الايرانية في العام 1979.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية