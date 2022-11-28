رياضة
28 تشرين الثاني 2022 - 15:04
Back

مباراة ايران وأميركا: Win or Go home!

مباراة ايران وأميركا: Win or Go home! Lebanon, news ,lbci ,أخبار أميركا, إيران,كرة القدم,مباراة ايران وأميركا: Win or Go home!
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
هي مشاهدُ تعودُ للعام  1998 عندما فازَ المنتخبُ الايرانيّ على نظيرِه الاميركيّ بنتيجة 2-1 خلالَ دورِ المجموعات في مونديال فرنسا.

حينَها وبحسب بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان على لاعبي إيران الذهابُ للاعبي أمريكا لمصافحتِهم، لكن لم تقبلْ طهران بذلك نظرًا الى العداوة بين البلدين بعد اندلاعِ الثورة الايرانية في العام 1979.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً