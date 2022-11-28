مباراة ايران وأميركا: Win or Go home!

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LBCI News Lebanon

هي مشاهدُ تعودُ للعام 1998 عندما فازَ المنتخبُ الايرانيّ على نظيرِه الاميركيّ بنتيجة 2-1 خلالَ دورِ المجموعات في مونديال فرنسا.



حينَها وبحسب بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان على لاعبي إيران الذهابُ للاعبي أمريكا لمصافحتِهم، لكن لم تقبلْ طهران بذلك نظرًا الى العداوة بين البلدين بعد اندلاعِ الثورة الايرانية في العام 1979.

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