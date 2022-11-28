يطول انتظار نقل المونديال مجاناً عبر تلفزيون لبنان ومزيد من الاوراق تتكشف

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بعد كلام وزير الاعلام زياد مكاري عن عرض توصل اليه مع "البي ان سبورتس" بقيمة 5 مليون دولار لنقل تلفزيون لبنان والكابلات مباريات كاس العالم عام 2022 وسماعه من المفاوض القطري استعدادهم اعطاء لبنان العرض بسعر خمسة مليون كما عام 2018، ولأن لبنان دفع بموجب العقود عام 2018 عشرة مليون دولار وليس خمسة فقط، شهد مطلع الأسبوع انطلاقة تحرك قضائي تجلى بتحضير القاضية في النيابة العامة المالية دورا الخازن كتابا الى الوزير مكاري تطلب فيه تزويدها بالمعطيات والمراسلات التي تحدث عنها في مقابلات تلفزيونية خلال الأيام القليلة الماضية.وللعلم أن القاضية الخازن هي التي تنظر منذ أكثر من عام بالاخبار المقدم في شأن شبهة هدر مال عام في عقود 2018 بث مونديال وهي كانت حفظت قبيل الانتخابات النيابية الملف بموجب تقرير تبين بموجب الطعن فيه عدم حياديته فعادت وفتحت التحقيق في القضية وحاولت تعيين خبراء آخرين ولما لم يتولى اي خبير المهمة أرسلت الملف الى ديوان المحاسبة لاعطاء الرأي لكن الديوان اعتبر أن الشبهات الجزائية تفترض أولا تحرك النيابة العامة المالية.