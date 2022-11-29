رياضة
29 تشرين الثاني 2022 - 17:39
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أميركا تفوز على منتخب إيران.. تفاصيل وأجواء اليوم من كأس العالم

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Lebanon News
بعد الفوز الايراني على الولايات المتحدة عام 1998 فعلتها الولايات المتحدة عام 2022 وردت انتقامها بمباراة شرسة رياضياً. 

في المباراة فاز المنتخب الاميركي بهدف مقابل لا شيء للإيراني. اشارة الى ان لاعبي المنتخب الإيراني ادّوا النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية قبيل انطلاق مباراتهم وهي المرة الثانية توالياً التي يؤدي فيها لاعبو ايران النشيد الوطني بعد مواجهة ويلز وبعد ان امتنعوا عن أدائه افتتاحاً أمام إنكلترا تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران. 
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إليك تفاصيل إضافية عن هذه المباراة وعن مباراة بريطانيا ويلز وملخّص هذا اليوم الطويل من كأس العالم.
 
 
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