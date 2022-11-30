كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022... ما الذي يميز نهاية هذا العصر؟ ومن قد يفوز؟

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مع وصول مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 الى المرحل الحالية، وحصول مفاجآت على صعيد الفرق، بدأت تتضح الصورة قليلا، فمن هي الفرق المرشحة للفوز؟ ومن هم الاعبون المتميزون في هذا الموسم الكروي؟هذه الاسئلة أجاب عنها الزميل الصحافي خالد مجاعص، خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـ LBCI ، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد. وكشف من الفرق المتميزة والمفاجآت التي تحصل خلال المباريات. كما تحدث عن نهاية عصر من الفيفا وبداية عصر آخر.إذ تُعتبر قطر ، البلد الأخير الذي سيستضيف المونديال بشكل وحيد، كما أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وصلا الى نهاية مسيرتهما الكروية. وتميزات أخرى تنهي عصراً وتبدأ آخر.ويتميز مونديال قطر 2022 عن المواسم السابقة، بجملة مستجدات اضيفت على المباريات، أكان من ناحية الاستضافة، وانشاء قرى للمشجعين وفنادق هائلة، ام من الناحية التكنولوجية لرصد كل مخالفة خلال مباراة كرة القدم.كما ان الكرة حملت اسم "الرحلة"، فلماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ وما الذي يميز استضافة قطر لبطولة كأس العالم؟ وما هي الاخبار الكاذبة التي انتشرت في سياق المونديال؟كل التوضيح الحلقة أدناه: