مهاجم المنتخب المغربي الزلزولي يؤكد: "نملك فرصة الفوز على إسبانيا"

أكّد مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي في مؤتمر صحفي السبت أن "أسود الأطلس" يملكون فرصة الفوز على إسبانيا الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الزلزولي: "لدينا الثقة في أن نفوز على إسبانيا اذا لعبنا كفريق وعملنا بجد".

وأضاف المهاجم "نملك تاريخا في المونديال ببلوغنا الدور الثاني للمونديال قبل 36 عاما، ونحن سعداء بتكرار هذا الإنجاز وكتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي والعالم العربي".

وتابع الزلزولي "كنا سعداء جدا بعد التأهل واحتفلنا في غرف الملابس ورقصنا وقضينا أياما رائعة، الآن نحن نركز على مباراة الثلاثاء ولدينا الثقة في كسبها".

من جهته، قال مهاجم تولوز الفرنسي ومسجل الهدف الثاني في مرمى بلجيكا زكرياء أبو خلال: "نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المنتخبات العربية في هذه البطولة وخصوصا فوز السعودية على الارجنتين، وأعتقد أن المنتخبات العربية هي أيضا سعيدة بما حققه المغرب أمام بلجيكا وكندا، نحن نساند بعضنا البعض وهكذا يتعين علينا التعامل".

وأشاد أبو خلال بالمدرب الركراكي قائلا "جاء وليد الركراكي قدم لنا خطة تكتيكية جديدة، ومجموعة جديدة، ناسبتنا كثيرا وجميع المنتخبات التي تواجهنا تجد صعوبة في الفوز علينا وأن تسجل علينا. نحن نريد الذهاب بعيدا بعيدا، والمدرب بدوره يقول لنا ذلك".