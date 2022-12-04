مدرب البرازيل يكشف... نيمار سيُشارك في مباراة كوريا الجنوبية

أعلن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي اليوم الأحد مُشاركة نجم كرة القدم نيمار في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية الاثنين.

وفي هذا السياق، فقد سُئل المدافع تياغو سيلفا في مؤتمر صحافي عن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، إلا أن المُدرب تيتي أمسك بالميكروفون وردّ قائلاً: "نعم".

والجدير بالذكر أن النجم البرازيلي نيمار أظهر علامات إيجابية في تعافيه من الإصابة في الكاحل، الّتي تعرّض لها خلال فوز البرازيل بنتيجة 2-صفر على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة.