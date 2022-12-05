الملاكم تايسون فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل

نجح الملاكم الانكليزي تايسون فيوري، الملقب بـ"جيبسي كينغ" أو ملك الغجر، السبت في الفوز على ديريك تشيسورا للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بعد عامي 2011 و2014، محافظاً بذلك على لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل بقرار من الحكم في الجولة العاشرة في لندن.

وكان فيوري، 34 عاما، مرشحاً بقوة للفوز بالمباراة التي أقيمت أمام 60 ألف متفرج على ملعب توتنهام هوتسبر في لندن.

وانتظر فيوري الجولة العاشرة وقراراً منطقياً للحكم بإيقاف المباراة، ليحسم نتيجتها في صالحه أمام تشيسورا الذي قاوم بقوة وأظهر شجاعة كبيرة على الرغم من اللكمات الكثيرة التي تلقاها، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي خسارته الثالثة عشرة في 46 نزالاً.

وكانت معركة كبيرة بحضور جماهيري كبير بينهم الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل لقب الأحزمة الثلاثة الأخرى: الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي أف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي أيه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو".