المغرب أول فريق عربي في ربع نهائي كأس العالم

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم,المغرب,المغرب أول فريق عربي في ربع نهائي كأس العالم

LBCI News Lebanon

عام ١٩٨٦ خرج المغرب من الدور الثاني للمونديال امام ألمانيا الغربية وصيفة النسخة المكسيكية بهدف وحيد قبل نهاية اللقاء بين الفريقين.



عام ١٩٩٨ كاد المغرب أن يعبر مجددًا إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على اسكتلندا بـ٣ أهداف لصفر، خرج بعدها رجال المدرب الراحل هنري ميشال من كأس العالم بالدموع بعد تأهل النروج الفائزة على البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الإعلان