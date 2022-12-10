رياضة
10 كانون الأول 2022 - 09:00
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البرازيل حزينة والارجنتين في عرس.. ماذا في تفاصيل مباريات أمس واليوم؟

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Lebanon News
بلغ التشويق في ربع النهائي أوجّه بالامس عندما حسمت ركلات الترجيح موقعتين خارقتين. 

فعلتها الارجنتين ومعها ليونيل ميسي وابقت على الحلم بعد فوز دراماتيكي على هولندا. في المقابل، ضربة جديدة لنيمار أجلت حلم المنتخب البرازيلي أربعة أعوام أخرى بعد انتهاء المشوار عند ربع النهائي امام كرواتيا. 
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"نهاية الحلم، البرازيل تبكي، خطأ قاتل"، هكذا عنونت مواقع وسائل الإعلام الرئيسية في البرازيل على صفحاتها الأولى تعليقاً على إقصاء منتخب بلادها بركلات الترجيح. 

اليكم تفاصيل اكثر عن مباريات الامس واليوم.. 
 
 
 
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