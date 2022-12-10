البرازيل حزينة والارجنتين في عرس.. ماذا في تفاصيل مباريات أمس واليوم؟

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بلغ التشويق في ربع النهائي أوجّه بالامس عندما حسمت ركلات الترجيح موقعتين خارقتين.فعلتها الارجنتين ومعها ليونيل ميسي وابقت على الحلم بعد فوز دراماتيكي على هولندا. في المقابل، ضربة جديدة لنيمار أجلت حلم المنتخب البرازيلي أربعة أعوام أخرى بعد انتهاء المشوار عند ربع النهائي امام كرواتيا."نهاية الحلم، البرازيل تبكي، خطأ قاتل"، هكذا عنونت مواقع وسائل الإعلام الرئيسية في البرازيل على صفحاتها الأولى تعليقاً على إقصاء منتخب بلادها بركلات الترجيح.اليكم تفاصيل اكثر عن مباريات الامس واليوم..