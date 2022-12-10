بعد الخروج المؤلم لـ"راقصي السامبا"... المدرب تيتي يعلن رحيله

أكّد مدرب منتخب البرازيل تيتي أنها "نهاية حقبة" بالنسبة له في هذا المنصب، بعد الخروج المؤلم لـ "راقصي السامبا" بركلات الترجيح 4-2 أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي الجمعة من مونديال قطر لكرة القدم.

ولم يخفِ المدرب، البالغ 61 عاماً، والذي تولى مهماته الفنية مع "سيليساو" منذ عام 2016، في السابق نيته بالتخلي عن منصبه بعد مونديال قطر، بغض النظر عن النتيجة.

وقال تيتي أمام الصحافيين عقب خسارة البرازيل على استاد المدينة التعليمية في الدوحة "هي هزيمة مؤلمة لكنني أرحل بسلام. هي نهاية حقبة".

وسُئل تيتي عن سبب عدم اتخاذ قرار بأن يسدد نيمار ركلة جزاء الرابعة بدلاً من ماركينيوس حين اضطرت البرازيل للتسجيل للحفاظ على آمالها، فقال "لأنه كان يجب أن يسدد الركلة الخامسة الحاسمة".

وتابع "اللاعب الذي يتمتع بأكبر قدر من الجودة والحالة العقلية الأفضل يتقدم عندما يكون هناك أكبر قدر من الضغط".

وكان الاتحاد البرازيلي للعبة قال في وقت سابق إنه لن يفصح عن هوية مدرب الفريق القادم حتى كانون الثاني.