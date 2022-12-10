الـLBCI تواكب دخول المشجعين إلى مباراة المغرب والبرتغال

تواكب الـLBCI، مباشرة من الدوحة في قطر، وصول ودخول المشعجين إلى الملعب لمشاهدة المباراة التي تجمع المنتخبين المغربي والبرتغالي، وسط أجواء شديدة من الحماس.
يُذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم سجّل نقطة ذهبية في سجلّ الدول العربية في مباراة الفيفا، إذ إن المغرب الدولة العربية الاولى في التاريخ التي تتأهّل إلى الدور ربع النهائي في المونديال.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية