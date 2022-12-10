رياضة
10 كانون الأول 2022 - 10:49
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الـLBCI تواكب دخول المشجعين إلى مباراة المغرب والبرتغال

إليكم الصورة مباشرة من قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار مونديال, الدوحة, قطر, البرتغال,المنتخب المغربي,إليكم الصورة مباشرة من قطر
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Lebanon News
تواكب الـLBCI، مباشرة من الدوحة في قطر، وصول ودخول المشعجين إلى الملعب لمشاهدة المباراة التي تجمع المنتخبين المغربي والبرتغالي، وسط أجواء شديدة من الحماس.

يُذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم سجّل نقطة ذهبية في سجلّ الدول العربية في مباراة الفيفا، إذ إن المغرب الدولة العربية الاولى في التاريخ التي تتأهّل إلى الدور ربع النهائي في المونديال.
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