نيمار يلمح لاعتزاله اللعب مع البرازيل مجدداً بعد الخسارة الفادحة أمام كرواتيا

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً الجمعة، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" الذي خرج من ربع نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100 في المئة أنني سأعود".

قبيل الإقصاء من كأس العالم، عادل نيمار، 30 عاما، عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول.

وبمراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش، رفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971.

لكن الكرواتيين عادوا وأدركوا التعادل في الدقيقة 117 عبر البديل برونو بتكوفيتش وظفروا بالمباراة بركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وقال نيمار بعد انتهاء حلم السداسية "إنه شعور مروع، أعتقد أن هذا شعور أسوأ مما حدث في كأس العالم الماضية".

وأضاف "من الصعب إيجاد الكلمات لوصف هذه اللحظة. لقد قاتلنا وأنا فخور بزملائي في الفريق، فخور بالشخصية التي أظهروها في التقدم وتنفيذ ركلات الترجيح".