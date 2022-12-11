هذه المرّة للمغرب.. تغريدات وتعليقات مهنّئة بعد فوز المنتخب المغربي على البرتغال ​

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هذه المرة لافريقيا، عبارة نشرتها المغنية الشهيرة شاكيرا على موقعها الخاص على تويتر عقب الفوز الذي حققه المنتخب المغربي على البرتغال...ردة الفعل المهنئة هذه لم تكن الوحيدة اذ انه الفوز التاريخي لاسود الاطلس دفع بكثير من المشاهير بالتغريد مهنئين المنتخب المغربي امثال ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر، وغرد غاري لينيكر، هداف مونديال 1986 معلقاً على الحدث و مشيدا باداء لاعب المغرب يوسف الناصري "واو".