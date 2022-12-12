انكلترا والحلم الضائع منذ ٥٦ عاماً

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تبددت آمال انكلترا بالوصول إلى المباراة النصف نهائية للمرة الثانية تواليا بعدما خرجت من ربع نهائي مونديال قطر أمام فرنسا صاحبة اللقب بنتيجة ٢-١ في المواجهة الثالثة بتاريخ لقاءات الفريقين في كأس العالم فأصبح الفريق الإنكليزي الوحيد الذي يخسر في سبع أدوار ربع نهائية في تاريخ المسابقة العالمية.وانعكست ردود الأفعال في الداخل البريطاني على الاقصاء فغرد الأمير ويليام على تويتر معبراُ عن دعمه للمدرب غاريث ساوثغيث والقائد هاري كاين وأثنى على أداء المنتخب كما فخره بجميع اللاعبين ومحفزا الجميع نحو الاستحقاق الكروي المقبل.