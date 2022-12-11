اسماء عالمية مغربية وراء الوصول لحلم المربع الذهبي في المونديال

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فعلها المغرب وأصبح البلد العربي والافريقي الأول الذي يتقدم إلى المربع الذهبي لكأس العالم، فخلف الإنجاز الكبير اسماء تلمع في أهم البطولات الاوروبية وسيحسب لها ألف حساب بعد مونديال قطر.البداية مع يوسف النصيري الذي ارتقى باسود الاطلس نحو النصف نهائي بعدما ارتقى عاليا أمام الحارس البرتغالي كوستا مانحا بلاده هدفا للتاريخ والفوز الثاني على البرتغال في ثلاث مواجهات في المونديالويلعب صاحب الـ٢٥ عاما مع فريق إشبيلية في الـLiga الإسبانية.