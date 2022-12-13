العدّ العكسي لنهاية المونديال بدأ... ما هي الجوائز المالية لكأس العالم 2022؟

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LBCI News Lebanon

ينطلق الثلاثاء الدور نصف النّهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بتأهّل منتخبات كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا.

وفي حين أن التركيز الأساسي بالنسبة لمعظم الفرق سيكون على رفع الكأس الذّهبي وتمثيل الدول بشكل استثنائي، ستحصل المنتخبات الرابحة على جوائز مالية تختلف وفقاً لترتيبها النهائي.

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وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن بطل المونديال سيحصل على جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على جائزة مالية بقيمة 30 مليون دولار، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الرابع فسيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل الفرق التي تحصد المراكز من 5 إلى 8 على 17 مليون دولار لكل منتخب، ومن 9 إلى 16 على 13 مليون دولار لكل منتخب ومن 17 إلى 32 على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

ووصل حجم الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 إلى 440 مليون دولار، وهو مبلغ يعد الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ كان في مونديال روسيا 2018 يبلغ 400 مليون يورو، في حين كان في مونديال 2014 بالبرازيل يبلغ 358 مليون يورو.

ومنح الفيفا جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.

والجدير بالذّكر أنّ منتخب المغرب ضمن الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار حتّى الآن، لتكون هذه المكافأة الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الفيفا تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.