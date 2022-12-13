ميسي أو مودريتش نحو نهائي ثانٍ؟

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سيلتقي النجمان لوكا مودريتش وليونيل ميسي في نصف نهائي مونديال قطر، وهي المباراة التي ستحدد وجهة الفريق الأول للمباراة النهائية من كأس العالم ٢٠٢٢.وكانت الأرجنتين قد سقطت بهزيمة تاريخية مدوّية أمام كرواتيا بنتيجة ٣-٠ في مونديال روسيا ٢٠١٨ ضمن دور المجموعات.ولا شك أن مودريتش وميسي هما الإسمان البارزان في قيادة منتخبي بلادهما في المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء على ملعب لوسيل وكلاهما حل وصيفاً لبطل العالم في النسختين الاخيرتين، الأرجنتين وصيفة ألمانيا عام ٢٠١٤ وكرواتيا وصيفة فرنسا عام ٢٠١٨.فهل تكرر كرواتيا فوزها على الأرجنتين وتتأهل للنهائي الثاني المتتالي بعد ٢٠١٨، أم تعبر الأرجنتين وميسي إلى النهائي السادس في تاريخ التانغو وبطل العالم عامي ١٩٧٨ و ١٩٨٦؟