لوريس يوجه رسالة دعم لكين

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وجّه قائد منتخب فرنسا الحارس هوغو لوريس رسالة لزميله في نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي هاري كين خلال مؤتمر صحفي الثلثاء قبل لقاء فرنسا والمغرب في نصف نهائي مونديال قطر.وقال لوريس، صاحب الـ ١٤٣ مباراة دولية بالقميص الأزرق:" لم يكن من السهل العثور على الكلمات المناسبة بعد تلك المباراة ، فهي لحظة صعبة لكين ولمنتخب بلاده ويمكنه أن يكون فخوراً بما حققه في كأس العالم هذه وليس لدي أدنى شك في أنه سيواصل تألقه مع توتنهام ومنتخبه الوطني".وسجل هاري كين هدف إنكلترا الوحيد في شباك زميله لوريس لكنه اخفق في ترجمة ركلة الجزاء الثانية داخل المرمى الفرنسي قبل نهاية اللقاء بدقائق، بينما نجح لوريس في الدفاع عن مرماه خلال ست محاولات إنكليزية كاد ان يكون بعدها اللاعب الأفضل في نهاية اللقاء الا ان الجائزة ذهبت لزميله اوليفييه جيرو الذي سجّل هدف الفوز ٢-١ في شباك الحارس جوردان بيكفورد.