رياضة
13 كانون الأول 2022 - 14:51
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لقاء حاسم بين الأرجنتين وكرواتيا

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Lebanon News
كل الأنظار تتجه الى المربع الأخير في حدث المونديال. الليلة لقاء حاسم بين الأرجنتين وكرواتيا، وعنه وعن التحضيرات لحدث مباراة المغرب وفرنسا غداً، في الفيديو اعلاه..

حماس المونديال سيعود الليلة، مع اولى مواجهات النصف النهائي. فهل ستتأهل كرواتيا الى النهائي الثاني على التوالي أم حلم الأرجنتين وميسي سيستمر ليوم الأحد؟ 
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