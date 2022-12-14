العين على مباراة الليلة... هل يتابع المغرب كتابة تاريخه الجديد؟

تتجه انظار الليلة الى النصف النهائي اللي يشغل العالم بين فرنسا والمغرب لاعتبارات عديدة .
ففرنسا بطلة العالم تريد الاحتفاظ بكأس العالم لتكون اول دولة تحتفظ بكأس العالم منذ العام 1962 .
والمغرب تريد متابعة كتابة تاريخ جديد بعالم كرة القدم بأن تكون اول دولة من خارج قارتي اوروبا واميركا الجنوبية تصل الى هذا الدور.
فمن سيفوز؟
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