رياضة 14 كانون الأول 2022 - 14:11 14/12/2022 14:11:30 مباراة المغرب وفرنسا أخرجت كرة القدم من المستطيل الأخضر ودفعت بها إلى ملعب السياسة

مباراة المغرب وفرنسا أخرجت كرة القدم من المستطيل الأخضر ودفعت بها إلى ملعب السياسة

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LBCI News Lebanon

مباراة أسود الأطلس في مواجهة الديوك الفرنسية، أخرجت كرة القدم من المستطيل الأخضر ودفعت بها إلى ملعب السياسة!



فها هو السياسي الفرنسي اليمني المتطرف اريك زمور، الجزائري الأصل، يربط المباراة المرتقبة بملف المهاجرين وقضايا الانتماء، بسبب احتفالات المغاربة المقيمين بفرنسا بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم، ويعترف بتخوف الشرطة الفرنسية من أمسية مباراة رجال الركراكي والمنتخب الفرنسي. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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