مباراة المغرب وفرنسا أخرجت كرة القدم من المستطيل الأخضر ودفعت بها إلى ملعب السياسة

مباراة أسود الأطلس في مواجهة الديوك الفرنسية، أخرجت كرة القدم من المستطيل الأخضر ودفعت بها إلى ملعب السياسة!
فها هو السياسي الفرنسي اليمني المتطرف اريك زمور، الجزائري الأصل، يربط المباراة المرتقبة بملف المهاجرين وقضايا الانتماء، بسبب احتفالات المغاربة المقيمين بفرنسا بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم، ويعترف بتخوف الشرطة الفرنسية من أمسية مباراة رجال الركراكي والمنتخب الفرنسي.
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