عام 2022... نادال وشفيونتينك يحصدان لقب "بطلي العالم" لكرة المضرب

اختار الاتحاد الدولي لكرة المضرب الخميس الاسباني رافايل نادال والبولندية إيغا شفيونتينك بطلَين للعالم، بعد موسم حصد فيه كل منهما لقبين من أصل البطولات الأربع الكبرى.

ونجح نادال، 36 عاما، في إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثم أضاف لقبه الـ14 في بطولة فرنسا المفتوحة، ما رفع إجمالي عدد ألقابه إلى 22 في الـ "غراند سلام"، باعتباره رقم قياسي عند الرجال.

وبدورها، حققت شفيونتيك التي انتزعت المركز الأول على في التصنيف العالمي في آذار الماضي بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي، لقب رولان غاروس للمرة الثانية ومن ثم تُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

ويُذكر أن نادال وصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون لكنه اضطر للانسحاب قبل مواجهة الاسترالي نيك كيريوس بسبب إصابة في عضلات البطن.