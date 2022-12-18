مشوار كأس العالم 2022.. وصل إلى نهايته

نهاية مشوار كأس العالم في قطر

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LBCI News Lebanon

بهذه المشاهد، وصل المشوار الى نهايته بعد شهر من المفاجئات والمتعة الكروية في ما يقال أنه أنجح نسخة من بطولات كأس العالم. وقد برهنت قطر إنها على قدر المسؤولية وأكثر ورفعت معايير استضافة الأحداث الرياضية إلى مستوى آخر.



ومن ملعب البيت بحفل افتتاح خطف الأنفاس، إلى ملعب الـLusail بحفل ختام لا يقلّ روعة، كان آلاف المشجعين في الملعب والملايين من كافة أنحاء العالم على موعد مع أكثر حدث منتظر في عالم كرة القدم.

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