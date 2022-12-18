مونديال قطر 2022: الارجنتين بطلة العالم للمرة الثالثة في تاريخها... ماذا في تفاصيل المباراة النهائية؟

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حصد منتخب الارجنتين، المركز الاول في بطولة كأس العالم لكرة القدم، الفيفا 2022، والتي نُظّمت في الدوحة في دولة قطر.وقد فازت الارجنتين على المنتخب الفرنسي، بطل العالم لمونديال 2018، في ركلات الجزاء في نهائي كأس العالم 2022.وفي التفاصيل، سجّل ليونيل ميسي الهدف الاول لصالح الارجنتين، وانخيل دي ماريا الهدف الثاني في الشوط الاول من المباراة، ليعادل كيليان مبابي النتيجة ويسجّل هدفين لصالح المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني.أما في الشوط الثاني الاضافي، فقد سجّل كلا من ميسي ومبابي هدفيهما ليتعادلان المنتخبان بنتيجة 3-3، قبل التوجه إلى ركلات الجزاء.