الارجنتين رسمياً بطلة مونديال قطر بعد فوزها على فرنسا.. تفاصيل المباراة الأخيرة

فازت الارجنتين على المنتخب الفرنسي، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الذي نظّم في قطر.
وفي التفاصيل، سجّل ليونيل ميسي الهدف الاول لصالح الارجنتين، وانخيل دي ماريا الهدف الثاني في الشوط الاول من المباراة، ليعادل كيليان مبابي النتيجة ويسجّل هدفين لصالح المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني الاضافي.
أما في الشوط الثاني النهائي، فقد سجّل كلا من ميسي ومبابي هدفيهما ليتعادلان المنتخبان بنتيجة 3-3، قبل التوجه إلى ركلات الجزاء.
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