بعد فوز الأرجنتين... بيليه يُهنّئ ميسي ومبابي على "النهائي الجنوني"

أعلن الأسطورة البرازيلية بيليه أن الارجنتيني ليونيل ميسي "استحق لقب" كأس العالم لكرة القدم، فيما هنأه صديقه نيمار بعد أن قاد بلاده للظفر بلقب مونديال قطر 2022 في نهائي جنوني ضد فرنسا بركلات الترجيح الاحد.

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وكتب بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على إنستغرام في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطا بزملائه "اليوم، تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، كما دائمًا بطريقة آسرة. فاز ميسي بلقبه الاول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك. هنيئًا للارجنتين".

فازت الارجنتين بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 بسيناريو مذهل بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي قبل ان تحسمها لصالحها بركلات الترجيح 4-2.

من جهته، نشر نيمار، زميله في باريس سان جرمان الفرنسي حاليًا وبرشلونة الاسباني سابقًا، صورة لميسي عبر حسابه على إنستغرام وهو يلمس الكأس بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في البطولة وكتب "هنيئًا لك يا أخي".

وبدوره، هنأ البرازيلي رونالدو، اللاعب ميسي أيضًا على إنستغرام، رغم التنافس بين البلدين الواقعين في أميركا الجنوبية. وكتب رونالدو "هذا اللاعب يلعب كرة قدم يتخطى بها أي تنافس، حتى تاريخ البرازيل والارجنتين".

وتابع "إنه وداع في القمة لهذا العبقري الذي هو أكثر من فائز بكأس العالم، بل طبع حقبة بأكملها. أتخايل صديقي دييغو مارادونا يحتفل في الجنة. هنا، نحن الملايين من كل الجنسيات، نقف لك تصفيقًا. هنيئًا ميسي".

كما أشاد بيليه بالفرنسي كيليان مبابي الذي بات ثاني لاعب فقط في التاريخ يسجل هاتريك أو ثلاثية في نهائي المونديال بعد الانكليزي جيف هيرست في 1966 "صديقي العزيز مبابي، تسجيل أربعة أهداف في النهائي بالاضافة الى محاولته في ركلات الترجيح. يا لها من نعمة أن نشاهد هذا العرض لمستقبل رياضتنا".

ولم ينسَ بيليه المغرب الذي بات أول منتخب إفريقي يتأهل الى نصف النهائي قبل أن يخسر ضد فرنسا "ولا يمكنني أن أنسى تهنئة المغرب للمشوار الرائع. من الرائع رؤية إفريقيا تلمع".