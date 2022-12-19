بعيد المباراة النهائية... مسيرة احتفالا بتتويج منتخب الأرجنتين

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LBCI News Lebanon

بعيد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022، تدفق الآلاف من المشجعين إلى طريق درب لوسيل احتفالا بتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس.



وجابت حافلة مكشوفة بالمنتخب الأرجنتيني درب لوسيل حيث حملت لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة لتحية الجماهير.



وشهدت المسيرة أيضاً مشاركة جميع المتطوعين والمشاركين في تنظيم كأس العالم في قطر علماً ان الاحتفال تزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر.