في يوم عيد ميلاده... كريم بنزيمة يُعلن اعتزاله اللعب دولياً

نشر المهاجم كريم بنزيمة الإثنين على حسابه في "تويتر" رسالةً أعلن فيها عن "نهاية" مسيرته مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك في اليوم التالي لخسارة فرنسا أمام الأرجنتين في المباراة النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وكتب صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه تويتر، مرفقا بصورته بألوان المنتخب الفرنسي: "لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن ارتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي وقصتنا وصلت إلى نهايتها".

ويُذكر أن بنزيمة، الّذي بلغ من العمر 35 عاما الاثنين، وهو من أصول عربية، اضطر الى الانسحاب من مونديال قطر في اللحظة الاخيرة قبل انطلاقه، بعد إصابته في الفخذ في التدريبات قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة الأولى للزرق ضد أستراليا.

وكانت هذه الإصابة مجرد فصل آخر في تاريخ بنزيمة المضطرب مع المنتخب الفرنسي. على الرغم من مبارياته الدولية الـ97 التي خاضها مع منتخب فرنسا، فإن مهاجم ليون السابق وريال مدريد الإسباني حاليا لم يتألق أبدًا باللون الأزرق.

وفاز بنزيمة بمسابقة واحدة فقط بألوانه، وهي دوري الأمم الأوروبية في عام 2021، بعدما تم استبعاده عن صفوف المنتخب لفترة طويلة، من 2015 إلى 2021، بسبب تورطه في الشريط الجنسي للاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا.

وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو في المرحلة الابتدائية من قبل محكمة فرساي الجنائية لتورطه في محاولة ابتزاز في قضية تعود إلى عام 2015.

وعاد نجم كرة القدم إلى صفوف المنتخب الفرنسي في مفاجأة للجميع قبل انطلاق كأس أوروبا 2021 والتي أنهاها بإقصاء من ثمن النهائي أمام سويسرا.