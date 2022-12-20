رياضة
20 كانون الأول 2022 - 20:55
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المنتخب المغربي لكرة القدم يستقبل استقبال الابطال في بلده الام

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Lebanon News
وصل المنتخب المغربي لكرة القدم بالامس الى العاصمة الرباط قادما من قطر بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه بكأس العالم 2022 وجرى استقبال الطائرة بمطار الرباط سلا بشكل يليق بالفريق البطل.

وقامت حافلة المنتخب المغربي المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير من مدينة سلا قبل ما توصل الى  العاصمة الرباط،
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وبأعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي بالعاصمة حيث خصهم العاهل المغربي الملك محمد السادس باستقبال مميز
 
 
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