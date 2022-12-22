بعد 3 أيام من نهائي كأس العالم... عودة مفاجئة لمبابي الى تمارين سان جرمان

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عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان الاربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان.وأرفق تغريدة أخرى عبارة "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".وشكلت عودة مبابي الى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار انّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل الى عشرة ايام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.وكان من المتوقع ان يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2023.وأعرب مدربه في سان جرمان كريستوف غالتييه عن إعجابه بخطوة مبابي وقال للصحافيين "أنا سعيد جدًا برؤيته. قدّم كيليان كأس عالم رائعة، وهذا مؤشر قوي للجميع أن اللاعب الذي أصيب بخيبة أمل لعدم رفع أجمل الكؤوس، يعود سريعًا للالتحاق بالمجموعة استعدادًا للمباريات القريبة المقبلة".من الواضح أن مبابي الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي ناري، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.وبدوره، حذا المدافع المغربي أشرف حكيمي حذو صديقه المهاجم الفرنسي والتحق بدوره بالتمارين الأربعاء، حسب ما أظهرت الصور التي نشرها نادي العاصمة على مواقع التواصل الإجتماعي.وكتب سان جرمان أن حكيمي الذي قاد المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر قبل الخسارة أمام فرنسا صفر-2، ولاحقاً مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا 1-2 "عاد إلى التمارين"، وأرفقها بصور وصول المدافع المغربي ومن ثم برفقة مبابي والمدافع بريسنل كيمبيمبي.لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الاول/ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 كانون الثاني/يناير.