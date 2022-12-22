تصنيف فيفا... الأرجنتين ثانية رغم اللقب والبرازيل تحافظ على الصدارة

ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلف البرازيل التي ما زالت متصدّرة، فيما حلّت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث، وفق الترتيب الرسمي الذي نُشر الخميس.وتقدّم ليونيل ميسي ورفاقه مركزاً واحداً في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أقصيت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 آذار/مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.ويتوزّع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.ولم يكن سيناريو المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات بعد التعادل 2-2 في الوقت الإصلي و3-3 في الوقت الإضافي، مؤاتياً للفريقين، ذلك لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت الإضافي، لكان تصدّر ترتيب فيفا الخميس، حيث يتم منح المزيد من النقاط للفائزين قبل ركلات الترجيح.وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع (12 سابقاً) بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.أما المغرب مفاجأة البطولة بات في المركز الحادي عشر، وهي أول مرة لدولة إفريقية.وبعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، خسرت الدنمارك ثمانية مراكز وباتت في المركز الثامن عشر.1-البرازيل 1840.77 نقطة2-الأرجنتين 1838.383-فرنسا 1823.394-بلجيكا 1781.305-إنكلترا 1774.196-هولندا 1740.927-كرواتيا 1727.628-إيطاليا 1723.569-البرتغال 1702.5410-إسبانيا 1692.71