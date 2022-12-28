ليلة تاريخية مميزة لدونتشيتش في ال NBA

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LBCI News Lebanon

أصبح السلوفيني لوكا دونتشيتش اللاعب الوحيد في الدوري الأميركي للمحترفين الذي يحقق Triple-double من خلال ٦٠ نقطة و٢١ متابعة و١٠ تمريرات حاسمة، وقاد دونتشيتش فريق دالاس مافريكس إلى فوز مثير على نيويورك نيكس بعدما نجح في ادراك التعادل ١١٥-١١٥ بطريقة مذهلة قبل ثوانٍ من انتهاء المباراة لصالح النيكس، ليفرض وقتاً إضافياً حسم بعده دالاس اللقاء على ملعبه بنتيجة ١٢٦-١٢١ وبتسجيله ٦٠ نقطة لفريقه حطم دونتشيتش( ٢٣ عاماً )رقم أسطورة دالاس الألماني ديرك نوفيتسكي الأكثر تسجيلا في مباراة مع المافريكس ( ٥٣ نقطة) في سلة هيوستن روكتس عام ٢٠٠٤.