لنس يوقف سلسلة إنتصارات باريس سان جيرمان

تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى في مختلف المسابقات لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد سقوطه أمام لنس في المرحلة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.ففي غياب النجم ليونيل ميسي بطل العالم مع الأرجنتين والنجم البرازيلي نيمار بسبب الايقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد ستراسبورغ، إفتتح البولندي فرانكوفسكي التسجيل للنس في أولى دقائق اللقاء ليعادل بعدها الفريق الباريسي النتيجة عبر المهاجم هوغو إيكيتيكي في الدقيقة الثامنة وأضاف البلجيكي اوبيندا هدف التقدم للنس في الدقيقة ٢٨. ثم رفع المهاجم كلود موريس النتيجة للفريق المضيف إلى ٣-١ مع بداية الشوط الثاني، وحاول باريس سان جيرمان العودة إلى أجواء اللقاء عبر نجمه مبابي والمغربي اشرف حكيمي والايطالي ماركو فيراتي لكن محاولاتهم لم تجد سبيلاً لمرمى الحارس سامباوأنهى لنس اللقاء بنتيجة ٣-١ وقلص الفارق بينه وباريس سان جيرمان إلى أربع نقاط في ترتيب البطولة الفرنسية حيث يتصدر الـ PSG بأربع وأربعين نقطة أمام لنس في المركز الثاني بأربعين نقطة.