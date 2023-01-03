الانظار متّجهة إلى البرازيل اليوم... العالم يودّع اسطورة كرة القدم بيليه

العالم يودّع اسطورة كرة القدم بيليه

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LBCI News Lebanon

كما بدأ العالم ينشد "كلمة"، منح فيها لاعب البرازيل اديسون ارنتيس دو ناسيمنتو لقب "بيليه " عن عمر الـ15، المشهد نفسه تكرر في وداع عبقري كرة القدم في البرازيل اليوم بعد وفاته عن عمر الـ 82 بعد صراعه مع مرض السرطان.

الاسطورة الذي حول لعبة كرة القدم الى شعر بفنه وحرفيته بالتلاعب بالكرة، كان مع لقاء أخير مع ملايين الاشخاص الذين يودعونه بحزن، الملك الذي قدم لهذع اللعبة وللمجتمع انجازات وخدمات ستخلد مع اسمه بالتاريخ!

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