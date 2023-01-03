اللاعبة المعتزلة مارتينا نافراتيلوفا تُعلن إصابتها بسرطان الحلق والثدي

نشر موقع رابطة اللاعبات المحترفات أن نجمة كرة المضرب المعتزلة الاميركية مارتينا نافراتيلوفا أعلنت الاثنين إصابتها بسرطان مزدوج في الحلق والثدي وهي تستعد "للقتال بكل شيء" لديها ضده.

وقالت نافراتيلوفا، 66 عاما، الفائزة بـ59 لقبا في الغراند سلام فردي وزوجي وزوجي محتلط، "هذه الضربة المزدوجة خطيرة لكن لا يزال من الممكن أن نعكسها".

وأضافت النجمة التشكيلة الأصل والتي عانت من مرض السرطان عام 2010 وتخلصت منه "آمل في الحصول على نتيجة إيجابية. سيكون الامر صعبا لفترة من الوقت، لكنني سأقاتل بكل ما لدي".

وخضعت نافراتيلوفا لاختبارات طبية في تشرين الثاني الماضي بعد اكتشاف ورم في حلقها ليكتشف الاطباء إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية لكن كلاهما في المرحلة الأولى.

وستبدأ نافراتيلوفا العلاج الأسبوع المقبل في نيويورك، بحسب رابطة اللاعبات المحترفات.