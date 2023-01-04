بعد فوزه بكأس العالم... ميسي يعود إلى تمارين نادي باريس سان جرمان

أعلن نادي باريس سان جرمان الأربعاء عودة المهاجم الدولي ليونيل ميسي المتوّج بطلاً لمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في كانون الاول الماضي، إلى مركز تدريب نادي العاصمة الفرنسية.

ونشر حساب النادي صوراً على تويتر لوصول ميسي ولقاءه بزملائه، وجاء في المنشور "ليو ميسي عاد الى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم".

وبعد قيادته الارجنتين أخيرًا الى لقبها الثالث في تاريخها ومحققًا الكأس التي طال انتظارها، نال أفضل لاعب في مونديال قطر قسطاً من الراحة لبضعة أيام مع عائلته قبل أن ينضم إلى زملائه في الفريق الباريسي.

ويخوض فريق العاصمة الجمعة الدور الـ32 من كأس فرنسا في شاتورو، على الارجح من دون ميسي الذي قد يعود إلى الملاعب ضد الضيف أنجيه في الدوري الاربعاء المقبل.

وحقق ميسي بداية رائعة للدوري مسجلا 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليساهم في تصدّر سان جرمان الترتيب.