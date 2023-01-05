الاتحاد اللبناني لكرة السلة ينظم دورة تحكيمية لتجهيز جيل جديد من الحكام

تعد لعبة كرة السة من الالعاب الاكثر شعبية في لبنان، وفي وقت يتم التركيز على اللاعبين هناك جنود مجهولون لا تكتمل اللعبة من دونهم وقد تكون مهنتهم الاصعب وهم الحكام، الذين يديرون اللعبة و يأخدون القرارت..
ولانه ليس من السّهل أن تكون القاضي، تحتاج اللعبة الى جيل جديد من الحكام ليتولوا المهمة بعد الحكام الحاليين، وعلى هذا الاساس قرر الاتحاد اللبناني أن يفتح المجال امام محبي هذه المهنة من خلال تنظيم دورة حكام تمتدّ على مدة 6 اشهر لتخريج و تجهيز طاقم مناسب.
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