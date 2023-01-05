رياضة
05 كانون الثاني 2023 - 14:12
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البطل القطري ناصر العطية يواصل سيطرته على رالي داكار 2023

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Lebanon News
يواصل البطل القطري ناصر صالح العطية سيطرته على رالي داكار الصحراوي في المملكة العربية السعودية بعد احرازه المرحلة الخامسة في حائل، ويتقدم العطية سائق تويوتا على الفرنسي ستيفان بيترهانسل سائق سيارة اودي بفارق ٢٢:٣٦ دقيقة والذي حل ثالثا خلف الاسباني كارلوس ساينز. 

العطية المتوج اربع مرات برالي داكار والمدافع عن لقبه عبر عن سعادته بالفوز في المرحلة قائلا ان الرالي لا يزال طويلا، وهو يحاول توسيع الفارق بينه وبين بيترهانسل في وقت تراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعد حلوله رابع في مرحلة الخميس.
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