البطل القطري ناصر العطية يواصل سيطرته على رالي داكار 2023

رالي داكار 2023: البطل القطري ناصر العطية يواصل سيطرته على السباق

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LBCI News Lebanon

يواصل البطل القطري ناصر صالح العطية سيطرته على رالي داكار الصحراوي في المملكة العربية السعودية بعد احرازه المرحلة الخامسة في حائل، ويتقدم العطية سائق تويوتا على الفرنسي ستيفان بيترهانسل سائق سيارة اودي بفارق ٢٢:٣٦ دقيقة والذي حل ثالثا خلف الاسباني كارلوس ساينز.



العطية المتوج اربع مرات برالي داكار والمدافع عن لقبه عبر عن سعادته بالفوز في المرحلة قائلا ان الرالي لا يزال طويلا، وهو يحاول توسيع الفارق بينه وبين بيترهانسل في وقت تراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعد حلوله رابع في مرحلة الخميس.

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