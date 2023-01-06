رياضة
06 كانون الثاني 2023 - 15:05
06/01/2023 15:05:00
بعد 44 عامًا... العراق تعيد إستضافة بطولة "كأس الخليج" على أرضها
بعد 44 عامًا... العراق تعيد إستضافة بطولة "كأس الخليج" على أرضها
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تعيد العراق إستضافة بطولة "كأس الخليج" على أرضها...
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