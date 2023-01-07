ديدييه ديشان باقٍ على رأس الديوك الفرنسية حتى عام ٢٠٢٦

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مدد الإتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد المدرب ديدييه ديشان حتى عام ٢٠٢٦وفق ما ورد في بيان رسمي للاتحاد السبت، وقد عُين ديشان ( ٥٤ عاماً )مدرباً للديوك في تموز ٢٠١٢،وهو يملك سجلاً حافلاً من ٨٩ انتصاراً و٢٢ خسارة و ٢٨ تعادلاً في ١٣٩ مباراة مع الكتيبة الفرنسيةالتي قادها إلى نهائي أمم اوروبا عام ٢٠١٦ والتي حلت فيها فرنسا وصيفة على أرضها خلف البرتغال ( ١-٠ )ثم الفوز بكأس العالم ٢٠١٨ على كرواتيا ( ٤-٢ )ووصافة مونديال قطر ٢٠٢٢ خلف الأرجنتين ( ٤-٢ بركلات الترجيح )وعبر الإتحاد الفرنسي عن سعادته في تمديد عقد ديشان الفائز في كأس العالم كلاعب عام ١٩٩٨والذي أصبح صاحب أطول مسيرة مع فرنسا كمدرب، وشكر ديشان الإتحاد على تجديد الثقة به كما شكر فريقه التدريبي والتقني واعداً في الحفاظ على المستوى الدولي العالي لمنتخب فرنسا