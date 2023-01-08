كأس يونايتد...الولايات المتحدة تحرز النسخة الأولى

احرز منتخب الولايات المتحدة النسخة الاولى من كأس يونايتد المختلطة في كرة المضرب بفوزه على ايطاليا 3-صفر في المباراة النهائية الاحد.
وحسم الاميركي تايلور فريتز النتيجة نهائيا في صالح منتخب بلاده بفوزه على الايطالي ماتيو بيريتيني 7-6 (7/4) و7-6 (8/6) في المباراة الثالثة ليتقدم 3-صفر، بعد ان حقق كل من مواطنيه فرنسيس تيافو وجيسي بيغولا الفوز في مباراتيهما، الاول على لورنتسو موسيتي 6-2 ثم بالانسحاب، والثانية على مارتينا تريفيزان 6-4 و6-2.
وقال فريتز بعد الفوز "انه امر رائع للفريق التتويج بهذه المسابقة. انا سعيد جدا لحسم النتيجة نهائيا في صالح بلدي. المشاعر لدى التتويج رائعة".
وكانت الولايات المتحدة سحقت بولندا التي قادتها المصنفة الاولى عالميا ايغا شفيونتيك بنتيجة 5-صفر في نصف النهائي، في حين تفوقت ايطاليا على اليونان 4-1.
وضمت هذه المسابقة التي تمنح نقاطا للاعبين واللاعبات المشاركين فيها، 18 منتخبا مقسمة على ست مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث في كل مدينة.
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