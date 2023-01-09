روبرتو "ديناميت"... وفاة الهداف التاريخي للدوري البرازيلي عن 68 عامًا

أعلن نادي فاسكو دا غاما الأحد وفاة أحد لاعبيه السابقين روبرتو ديناميت، الهداف التاريخي للدوري البرازيلي لكرة القدم، عن 68 عامًا وذلك بعد معاناته مع سرطان الأمعاء.

وغردّ النادي الواقع في ريو دي جانيرو عبر حسابه على تويتر "لقد علم فاسكو دا غاما بأسف عميق أن أعظم اللاعبين قد رحل يوم الأحد. كرّس كارلوس روبرتو دي أوليفيرا، الملقب بديناميت، 29 عامًا من سنواته الـ68 للنادي، كلاعب ورئيس. أرقد بسلام".

ولد ديناميت في دوكي دي كاشياس، إحدى ضواحي ريو الفقيرة، وتخرج من فرق الشباب في فاسكو دا غاما، وسجل 708 أهداف في 1110 مباراة للنادي بين عامي 1971 و1979 وفي فترة ثانية بين 1980 و1993.

لا يزال يحمل الرقم القياسي لأفضل هداف في الدوري البرازلي، متقدمًا بفارق كبير عن لاعب فلومينينسي السابق فريد.

حصل على لقب "ديناميت" عندما كان في سن الـ17 عامًا، بعد أن هز الشباك لأول مرة لفريق فاسكو الأول في ملعب ماراكانا.

على الصعيد الدولي، سجل 20 هدفًا في 38 مباراة للسيليساو ولعب في مونديالي 1978 و1982.

وبعد اعتزاله كرة القدم، شغل ديناميت منصب رئيس فاسكو وانخرط أيضًا في السياسة وانتُخب نائبًا عن ولاية ريو خمس مرات.