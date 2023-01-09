غاريث بايل يعلن اعتزاله كرة القدم: "أشعر أنني محظوظ للغاية"

أعلن لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بايل اعتزاله اللعب على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني واضعا حدا لمسيرته المهنية.

وكتب بايل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية".

وأضاف "أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقا بعضا من أفضل اللحظات في حياتي".

وقاد بايل منتخب بلاده الى نهائيات كأس اوروبا مرتين عامي 2016 وذلك للمرة الاولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، والى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الاولى منذ 1958، كما احرز في صفوف ريال مدريد الاسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه من عام 2013 إلى 2022.